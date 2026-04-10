＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の第1ラウンドが進行中。2021年覇者の松山英樹は2バーディ・2ボギーの「72」で終えた。イーブンパーはホールアウト時点で24位タイ。【写真】本当に90歳ですか？プレーヤーのハイキックがすごい前半を1オーバーで折り返し、10番で初バーディ。14番では4メートルのボギーパットを沈める場面もありながら、ガマ