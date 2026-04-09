Photo: 山田洋路 この記事は2026年3月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス化が進んで、持ち歩く現金やカードが減ってきた今日この頃。ジャケットの内ポケットや流行りのミニバッグに入れるには、昔ながらの分厚い財布はちょっと不格好かも。そんなあなたにぴったりの新しい相棒、「mini S」を見つけまし