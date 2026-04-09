【モデルプレス＝2026/04/09】5月20日に発売される日向坂46の17thシングル『Kind of love』に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが解禁。四期生・平岡海月が初めてセンターを務めることが発表された。【写真】ひなた坂46楽曲「Empty」フォーメーション一挙発表◆平岡海月、初のセンターに今回のフォーメーションは、グループ公式SNSの動画