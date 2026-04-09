日向坂46平岡海月、17thシングル収録“ひなた坂46”楽曲で初センターに フォーメーション発表
【モデルプレス＝2026/04/09】5月20日に発売される日向坂46の17thシングル『Kind of love』に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが解禁。四期生・平岡海月が初めてセンターを務めることが発表された。
【写真】ひなた坂46楽曲「Empty」フォーメーション一挙発表
今回のフォーメーションは、グループ公式SNSの動画内にて発表された。4月5日に横浜スタジアムにて行われたグループ周年ライブ「7回目のひな誕祭」にて「17th Single ひなた坂46LIVE」を6月に開催することも解禁となっており、四期生〜五期生だけで「ひなた坂46LIVE」を実施するのもこれが初めて。いまやグループ最年長となった平岡が今作のひなた坂46をどう牽引していくのか。
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しとなっている。（modelpress編集部）
東京都・TOYOTA ARENA TOKYO
2026年6月16日（火）開場17：00／開演18:30
2026年6月17日（水）開場17：00／開演18：30
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【写真】ひなた坂46楽曲「Empty」フォーメーション一挙発表
◆平岡海月、初のセンターに
今回のフォーメーションは、グループ公式SNSの動画内にて発表された。4月5日に横浜スタジアムにて行われたグループ周年ライブ「7回目のひな誕祭」にて「17th Single ひなた坂46LIVE」を6月に開催することも解禁となっており、四期生〜五期生だけで「ひなた坂46LIVE」を実施するのもこれが初めて。いまやグループ最年長となった平岡が今作のひなた坂46をどう牽引していくのか。
◆日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE
東京都・TOYOTA ARENA TOKYO
2026年6月16日（火）開場17：00／開演18:30
2026年6月17日（水）開場17：00／開演18：30
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