金沢地方裁判所の新所長に着任した丹羽敏彦氏が抱負を語りました。3月30日に金沢地方裁判所と家庭裁判所の新所長に着任した丹羽敏彦氏は、愛知県出身の57歳で東京高裁の判事などを務め、石川県内での勤務は今回が初めてとなります。8日の会見では「県民にとって、裁判所が頼りがいのある紛争解決の場であり続けられるよう力を尽くす」と抱負を語りました。