メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の新名神高速の6人死亡事故で、起訴された運転手の女は「スマホを見ていた」と供述しています。10年前に“ながらスマホ”の事故で息子を亡くした父親が、胸の内を語りました。 過失運転致死の罪で起訴されたのは、広島県安芸高田市の大型トラック運転手・水谷水都代被告(54)です。 「スマホを見ていた」(水谷被告) 起訴状によると、水谷被告は3月20日、亀山市の新名神高速で、