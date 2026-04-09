ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。この日で番組を卒業する阪田マリンが、これまでに紹介した昭和の魅力を振り返りました。「昭和の魅力は、“完全すぎない美しさ”にある」という観点で、さまざまなテーマで昭和を紹介してきたマリン。たとえば、スマーフォンがなかった時代。好きな人との電話は、公