楽天グループ執行役員でエコシステム戦略統括部ディレクターの渡邊昌資氏 ――現在、どういったミッションに携わられているか教えてください。 渡邊氏 楽天グループのマーケティングディビジョンというところに所属しておりまして、たとえば、楽天のエコシステム全体をどう強化するか、マーケティングの観点から考えて、いろいろな施策を実行することが主です。 楽天グル