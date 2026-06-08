【家電コンサルのお得な話・300】 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の省エネ化を支援する「みらいエコ住宅2026事業」が創設された。これは国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携して実施する「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環であり、新築住宅と既存住宅のリフォームを対象とした制度である。以前、このコラムで新築住宅向け制度を整理したが、今回はリフォームを中心に見ていきたい。●最新情報は特設サ