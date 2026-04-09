卓球中国男子の樊振東（ファン・ジェンドン）が英ロンドンで4月末に開幕する世界選手権の参加資格を放棄したと報じられた。中国メディアの新浪網によると、中国卓球協会が8日発表した出場選手リストに名前がなかった。男子の出場選手は、王楚欽（ワン・チューチン）、林詩棟（リン・シードン）、周啓豪（ジョウ・チーハオ）、向鵬（シアン・ポン）、梁靖崑（リアン・ジンクン）。樊は、第15回全国運動会の男子シングルスで優勝し直