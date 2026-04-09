エスカートは、arteカラム・シリーズの新製品として、円柱型音響チューブ「カラム・スタック」を発売した。価格は214,500円。ダークブラウン、アイボリー、ブラックの3色をラインナップする。 手軽な設置と細かな調整で大きな音質改善が得られるとして展開してきたarteカラム・シリーズの第3弾製品。デスクトップ・カラム、カラム・フロアコントローラーに続く新モデルで、名