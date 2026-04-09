Prime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日 20時より独占配信されることが発表された。全9話構成で、初週は第1話から第4話までを一挙配信。○シリーズの象徴 坂東工が本作をもって卒業今シーズンの大きなトピックとなるのが、長年シリーズの司会進行役を務めてきた坂東工の卒業だ。坂東は2017年スタートの『バチェラー・ジャパン』シーズン1から司会として参加し、『バチェラー』『バチェロ