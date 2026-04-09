NTTドコモは、ドコモ認定リユース品「iPhone 16/16 Pro」の販売をオンラインショップで開始した。iPhone 16の価格は10万2300円～。他社から乗り換え、または新規契約の場合は3.3万円引きで購入できる。在庫がなくなり次第、販売を終了する。 iPhone 16 docomo Certified（ドコモ認定リユース品）は、ドコモの検査基準をクリアした中古スマートフォン。基本性能のチェックや外装のクリー