歌手の岩崎宏美が、中学3年生の時、オーディション番組で言われた言葉に深く傷ついたことを明かした。【映像】デビュー当時の容姿今年デビュー50周年を迎えた岩崎が、4月7日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。デビュー当時を振り返り「あっという間の50年だったような気がします」と語った。黒柳徹子が「長い間、同じ髪型。きっかけはなんかあります？」と尋ねると、岩崎は「中学3年生の時に『スター誕生！』っ