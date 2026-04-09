アトレティコ・マドリードに所属するFWジュリアーノ・シメオネが、8日のバルセロナ戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。「グリーズマンのために」を“合言葉”にビッグイヤー初戴冠を目指すアトレティコ・マドリードは、8日にチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグでバルセロナと対戦。公式戦20年間未勝利の敵地『カンプ・ノウ』に乗り込んだなか、前半終了間際にフリアン・