女性が愛情よりもお金を優先していると感じたとき、男性の愛情が冷めてしまうことがあるようです。そこで今回は、スゴレンの男性読者のみなさんが、どんな瞬間に「僕よりお金の方が大切？」と思うのか聞いてみました。【１】付き合ってすぐに「年収いくらなの？」と聞かれたとき「付き合うのは僕。年収と付き合うわけじゃないでしょ…」（２０代男性）のように、どのくらいの年収の人と付き合うかを重視していると思われるようです