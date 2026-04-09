近年、“大谷翔平選手フィーバー”から国内外のリーグ問わず「野球」というスポーツ自体の注目度が上がっています。それに伴い「野球がしたい」という子どもたちも増えているとか。しかしながら、そうした子どもらの希望の前に立ちはだかるハードルが存在します。そのひとつが「野球道具の高額化」。グローブだけでも数万円、高価なものでは10万円を超えるものもあり“気軽に始めにくいスポーツ”になりつつあるそう。こうした