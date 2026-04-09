Appleが9月に発売を予定している折りたたみ式iPhoneのディスプレイについて、Samsungが独占的な供給契約を結んだと韓国の半導体業界に詳しいメディア「Korea Electronics Industry Media」が報じました。Samsung Display to Solely Supply Apple With Foldable OLED Panels for Three Years - THE ELEC, Korea Electronics Industry Mediahttps://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=6426Korea Electronics Industry Medi