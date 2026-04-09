【モデルプレス＝2026/04/09】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第9話が、4月9日に放送された。主人公・りん（見上）と直美（上坂）が出会ったシーンに反響が集まっている＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」主人公の初恋相手◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正