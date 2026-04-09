大分県佐伯市宇目では今、ボランティアが植えたおよそ2万本のチューリップが見ごろを迎えています。 佐伯市宇目の柳瀬地区 赤や黄色など色とりどりのチューリップが咲き誇るのは佐伯市宇目の柳瀬地区です。 地域の景観の維持を目的におよそ25年前から毎年、田植え前の棚田にチューリップを植えています。広さはおよそ5000平方メートル。 市内外のボランティア80人ほどが植えたおよ