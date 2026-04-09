巨人が広島との接戦を制した。0−1で迎えた9回、泉口友汰が2ランを放ち、これが決勝打となった。投げては先発の田中将大が7回1失点の好投で試合をつくった。泉口はこの一発で、セ・リーグ本塁打数のトップに並んだ。8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、本塁打を打つ直前のプレーが話題になった。泉口は一発を打つ直前、バントの構えを見せた後に川相昌弘コーチに呼ばれてヒッティングに切り替えた。このプレ