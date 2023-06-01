海外旅行に行くときは、2日とか短期間でない限りは、大体Amazonか現地でSIMを購入し利用しています。キャリアの料金プランやKDDIのpovoで気軽に海外ローミングが利用できるようになりましたが、現地でレンタサイクルを使うときなど、現地の電話番号が必要な場合があり、現地での購入が必要な場合があります。 これまで、国内の回線は物理SIMを利用していました。海外でのSIMもトラブルが比較的簡単に解決する（とい