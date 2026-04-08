群馬県館林市の春の風物詩「つつじまつり」が８日から始まり、開園式が開かれました。 紫や淡いピンク、明るい紅色など色鮮やかな大輪を咲かせるツツジ。国の名勝に指定されている館林市のつつじが岡公園には、１００品種あまり、約１万株のツツジが植えられています。 つつじまつり初日の８日は開園式が行われ、市の関係者など約５０人がシーズンの到来を祝いました。館林市の多田市長は、「４００年の歴史を誇る館林の