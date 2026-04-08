鹿児島中央駅の西口に10日、博多ラーメンの専門店がオープンします。国内外10か国に店を構える「博多一幸舎」がプロデュースするお店。その味は…。鹿児島市の鹿児島中央駅の西口「AMU WE」に10日にオープンするのは、博多ラーメン専門店「幸ちゃんラーメン」です。幸ちゃんラーメンは、国内外で60店舗以上運営するラーメン店「博多一幸舎」がプロデュースしていて、鹿