鹿児島中央駅の西口に10日、博多ラーメンの専門店がオープンします。国内外10か国に店を構える「博多一幸舎」がプロデュースするお店。その味は…。



鹿児島市の鹿児島中央駅の西口「AMU WE」に10日にオープンするのは、博多ラーメン専門店「幸ちゃんラーメン」です。幸ちゃんラーメンは、国内外で60店舗以上運営するラーメン店「博多一幸舎」がプロデュースしていて、鹿児島には初めての出店です。鹿児島の印象は…？





（幸ちゃんラーメン鹿児島中央駅店・別府俊介店長）「温かみのある雰囲気。福岡よりもっとさらに熱い感じを感じる」いただけるのはもちろん、博多ラーメン！テーマは「シンプルで毎日食べても飽きのこないラーメン」です。（幸ちゃんラーメン鹿児島中央駅店・別府俊介店長）「期待を裏切るこのうまさ。まさしくシンプルで、毎日食べるのが飽きのこないラーメンとして、福岡で博多で昔、町中華で親しまれていたラーメンをコンセプトに、復刻というので作らせていただいた」麺は、博多ラーメンでは定番のストレートの細麺。もっちり感とコシが楽しめる、パツッとした食感が特徴です。秘伝のタレと、豚骨の旨味をしっかり感じられるスープを合わせて、麺を投入！仕上げに豚のカタ肉を使用したチャーシューや味玉をトッピング！その味は。（横山あさみアナウンサー）「まずはスープから。いただきます。おいしい。豚骨の旨味、パンチがあるが、やさしい甘さがある。後味がさっぱりしているので全部飲み干しちゃいそう」続いては麺を。（横山あさみアナウンサー）「小麦本来の風味も感じられるし、何よりこの細麺のコシ。たまらない」麺の硬さは、バリカタまで4段階で選ぶことができます。（幸ちゃんラーメン鹿児島中央駅店・別府俊介店長）「特にまず香りからホワッと甘い感じから入って、スープを飲んだ瞬間にキレをピッと、タレの感覚。そして喉越しの中で旨味を感じる豚骨本来の。そこをご賞味いただけたら」幸ちゃんラーメンは10日オープン。営業時間は、午前11時から午後9時半までです。