【モデルプレス＝2026/04/08】AKB48の倉野尾成美が4月8日、自身のInstagramを更新。野菜を模した衣装姿を披露し、注目を集めている。【写真】AKBグループ総監督「スタイルの良さが際立ってる」伝統キャベツ衣装から美脚◆倉野尾成美、美脚際立つキャベツ衣装ショット公開倉野尾は「『野菜シスターズ』のキャベツ レタスじゃないよ、キャベツだよ！」とつづり、AKB48の楽曲「野菜シスターズ」の衣装ショットを投稿。鮮やかなグリー