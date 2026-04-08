ＪＲ北海道は赤字が続く８つの区間について、一部の沿線自治体に対し“上下分離方式”を１つの案として提案したことがわかりました。また、道議会では上下分離方式について議員から異論が上がっています。（自民党道民会議三好雅道議）「ＪＲ北海道の提案が、どういう趣旨で今こうなったのかと思いますし。私は何かの間違いではないかと感じている」４月８日に開かれた道議会の特別委員会。議員が指摘したのは、ＪＲ北海道が検討