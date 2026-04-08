東北新幹線大宮駅の電柱で巡回中の社員が発見し、撤去されたカラスの巣（JR東日本提供）8日午前11時ごろ、東北新幹線大宮駅（さいたま市）の電柱にカラスの巣があるのを巡回中の社員が発見した。撤去作業のため、午後1時ごろから東北新幹線の東京―小山間、上越新幹線の東京―熊谷駅間で一時運転を見合わせた。JR東日本によると、巣は直径約50センチで木の枝などでできていた。社員が棒で落として撤去した。カラスの繁殖期には