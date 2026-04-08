広島県内のレギュラーガソリンの小売価格が、3週連続で値下がりしました。 経済産業省資源エネルギー庁によりますと、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい時点で1リットルあたり163.6円となり、前の週より2.7円下落しました。 価格は、３月16日に記録した過去最高値の189円と比べると、25.4円の値下がりとなっています。 値下がりの背景には、イラン情勢の緊迫化による急激な価格高騰に対