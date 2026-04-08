【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が4月8日、東京・日本武道館で開催された日本大学入学式にサプライズ出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露した。 このサプライズ出演は乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現した。 ■新曲「最後に階段をかけ上がったのはいつだ？」などをパフォーマンス 厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされ