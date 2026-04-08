2025-26シーズンSVリーグ女子は、NECレッドロケッツ川崎が36勝8敗でレギュラーシーズン優勝を果たした。 昨年10月10日に開幕した長いシーズンの中で、NEC川崎にとって転機となったのは、12月の皇后杯だった。 3月14日のSVリーグ・大阪マーヴェラス戦に3-0で勝利した試合後、エースの佐藤淑乃は、「皇后杯の、負けたあの一戦というのは、すごく自分たちを変える一戦だっ