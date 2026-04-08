資料 ガソリン価格が岡山・香川で3週連続で値下がりとなりました。 資源エネルギー庁がレギュラーガソリンの平均価格を発表し、6日時点で1L当たり岡山県で166円、香川県で167.9円となりました。先週より岡山では3.6円、香川では2.5円下がりました。 政府はレギュラーガソリンの店頭価格を170円程度に抑えるため、3月19日に補助金の支給を再開しました。その影響などで店頭価格が下がっています。