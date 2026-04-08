米ウォルト・ディズニー・カンパニーは、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域の一部地域において「ESPN on Disney+」を開始することを発表。日本を含むAPACの一部地域(韓国、シンガポール、台湾、香港)では、初期フェーズとして、厳選されたESPNのスポーツコンテンツを英語で視聴できる。なお、日本のDisney+加入者は追加料金なく楽しめる。 ラインナップには、ライブスポーツイベン