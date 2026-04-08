「空白域は（20）〜（24）と（33）〜（35）。このうち（20）〜（23）は、直近10回で出現がまったくない完全空白域です。ケチャップ数字は、23回ぶりに出た（03）と17回ぶりの（02）です。最有力は（21）。完全空白域内にあり、1月5日以来出現なし。次いで（34）。空白域内にあり、最後に出たのが1月22日となっています」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2092回 4/9（木）〜 第2095回 4/20（月） 予想数字】・01 02 16 20 33 34・0