7日、政府は紙の教科書を電子化しタブレット端末で閲覧できるようにする「デジタル教科書」の導入を閣議決定した。 報道によると、これまでのデジタル教科書はあくまで紙の代替教材の扱いであったが、今後はデジタル版も正式な教科書として採用される。正式な導入は2028年の教科書検定後となり、紙の教科書を完全に廃止するわけではなく紙とデジタルの併用も認めているという。 日本では2019年より教育の場ではデジタル教科書の