全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・新潟市のラーメン店『蓬来軒』です。【新潟市】新潟あっさり醤油【新潟市】新潟あっさり醤油・新潟濃厚味噌ラーメン「鮮魚センター」裏には漁港が。鮮度抜群も納得かつて堀があった新潟市。堀添いの屋台発祥の味が「新潟あっさり醤油」。濃厚な味噌味を割りスープで好みの濃さに調整する「新潟濃厚味噌」は『こまどり』が元祖。3