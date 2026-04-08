天皇・皇族を守る警察庁皇宮警察本部で、白バイのスペシャリストとして長年活躍した赤坂護衛署（一般の警察署）の藤本龍昌さんが、「国家公務員のMVP」と呼ばれる昨年の人事院総裁賞に選ばれ、天皇陛下が2月26日に御所へ招いて功績をねぎらわれた。白バイ隊員は全国の警察本部で刑事とならぶ花形。箱根駅伝で先導を務める神奈川県警や、出雲駅伝の島根県警、秩父宮賜杯全日本大学駅伝の愛知県警などでは例年、志願者が多数に上る