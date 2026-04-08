「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）勝っても反省を忘れなかった。広島・森下暢仁投手は６回１／３を６安打２失点で今季初勝利。「いい形で投げたかった。長いイニングで勝負していけるように、いろんなことを考えながらやれたら」と前を向いた。六回まで巨人打線を被安打２に抑えた。５点の援護も受け、快調に飛ばした。しかし、七回に１死から４連打を浴び、２点を失ったとことろで降板。バトンを受けた救援陣が