社民党は6日、党首選の決選投票をへて福島瑞穂党首が選出されたと発表。党首選後の会見では事務局と記者の押し問答で異様な雰囲気を漂わせた。 先月23日に開票された社民党の党首選は、立候補者3氏がいずれも当選に必要とされる過半数の票を獲得できず、決選投票の実施が決まった。上位2人の福島氏と大椿裕子前参院議員による決選投票では、大椿氏が初の再選挙となった社民党党首選をめぐり、（旧Twitter）で不満をあらわにする場