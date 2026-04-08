俳優でタレントの片岡鶴太郎（７２）が７日、大阪市内で、鈴木拡樹（４０）とのＷ主演舞台「ブラック・コーヒー」（８日開幕、大阪ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール）の公開舞台稽古を行った。３５年ぶりの主演舞台となるアガサ・クリスティの舞台戯曲で、片岡は名探偵ポワロを演じる。「舞台でミステリーを務めるのは初めて。大阪からみなさまに極上のミステリーをお届けしたいと。この１カ月、精進し