HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、辞退を決めたHIORIが、実はプロジェクト全体において極めて高い評価を受けていたことが判明した。【映像】涙止まらず…デビュー最有力候補生が辞退する実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウ