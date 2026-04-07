HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話。最有力候補だったHIORIの辞退を受け、スタジオの指原莉乃が彼女の心境とプロジェクトへの影響を思いやった。【映像】涙止まらず…デビュー最有力候補生が辞退する実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘する