HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話。最有力候補だったHIORIの辞退を受け、スタジオの指原莉乃が彼女の心境とプロジェクトへの影響を思いやった。

【映像】涙止まらず…デビュー最有力候補生が辞退する実際の映像

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

VTRが明けると、スタジオキャスト陣は涙を拭った。指原は、太陽のような存在だったHIORIが自信を失っていく姿に胸を痛めつつ、「明らかに元気がなくなって自信がなくなったのを私たち視聴者も見て感じ取れてた」と説明、「そんな中でやっぱり、脱落したメンバーやLAに来れなかったメンバーがいる、この大切な1枠をという気持ちもないかと言われたら正直嘘にはなってしまう。でもやっぱり行ってみないとわからないこともあるし、すでにデビューが決まっている3人と並ばないとわからないこともある。本当にいろんなことを考えて導いた決断なんだろうなと思うと、この先幸せになってほしい」とHIORIの気持ちを思いやった。

LE SSERAFIMのSAKURAは「夢をあきらめないで、自分がなりたい自分を追いかけて欲しい」とエール。指原は「私がHYBEの人だったらもう一回考え直してみない？って」と引き留めると説明。SAKURAも経験者が1人しかいない状況に「HYBE Americaも頭抱えたでしょうね」と、満場一致の有力候補者だった彼女の離脱がプロジェクトに与える衝撃を代弁した。