国民民主党の玉木雄一郎代表が7日の記者会見で、再審制度の見直しについて、自民党内で政府案に異論がでていることを歓迎した。【映像】玉木代表「自民党内が相当揉めてますね」（発言の瞬間）政府の再審制度見直し案では、検察官の不服申し立て（抗告）を禁止しない内容となっているが、これに自民党内でも異論の声が上がっている。玉木代表は「自民党内が相当揉めてますね。揉めてるというかまっとうな揉め方だと思う」と