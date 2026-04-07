国民民主党の玉木雄一郎代表が7日の記者会見で、再審制度の見直しについて、自民党内で政府案に異論がでていることを歓迎した。

【映像】玉木代表「自民党内が相当揉めてますね」（発言の瞬間）

政府の再審制度見直し案では、検察官の不服申し立て（抗告）を禁止しない内容となっているが、これに自民党内でも異論の声が上がっている。

玉木代表は「自民党内が相当揉めてますね。揉めてるというかまっとうな揉め方だと思う」と述べた上で「今の政府案については、例えば検察官の申立て、抗告と言いますけれど、これが再審請求、結果として無罪という裁判結果を、長期にわたって裁判をしなければいけない、再審請求をしなければいけないことの原因になっています。抗告の禁止・制限が入っていない再審法改正では、これまでの一連の判決の反省と検証を踏まえたものにはなっていないと思いますので、まずは与党の中でしっかり議論いただきたい」とした。

続けて「もし仮に、今のような政府案が政府提出法案として出てくるのであれば、議連案（超党派の再審法改正議員連盟案）があるのでぜひ並行して国会で審議をして、政府案の問題点、そして議連案が何を求めるのかということについて、しっかりと国民の皆さんの前で論点が明確になる形で議論する、そういった内容もともかく審議のあり方そのものも、求めてまいりたい」と方針を示した。

続けて「まずは与党内でどういう議論になるのかということを見守りたいと思いますけれども、今のままの政府案では自民党の中からですら、抗告については問題ありとされていますので、このまま閣議決定されて出てくることはないとは思います。ただ大変重要な問題ではありますので 議連案と並べて議論することも含めて 求めてまいりたいと思います」と述べた。（ABEMA NEWS）