「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）が７日、『春満開！さんま御殿！！最強２世ガチ親子参観激レア名字＆メガネ祭』と題して３時間スペシャルで放送された。サッカー系ＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動しているサッカー日本代表・森保一監督の３人の息子たちも出演した。昭和の大ヒット曲「バラが咲いた」を歌い、俳優としても活躍するマイク眞木（８１）の娘で、外資系ＯＬをしながら「オーディションを受けまくってる」と