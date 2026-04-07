介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年1月28日に回答のあった、北海道・東北地方在住、43歳男性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：杜のくまさん年齢・性別：43歳・男性同居家族構成：本人、母居住地域：北海道・東北地方雇用形態