大相撲の春巡業に4500人が詰めかけました。市川 栞 キャスター：「開場を迎えてから、ぞくぞくと沢山の人が絶え間なく訪れています」小松場所の会場では、横綱・大の里をはじめ欧勝海、輝、可貴の石川出身の力士が、ファンの声援に応えていました。サインをもらった子は：「うれしかったです。大の里、横綱なのでうれしかったです。飾ります。大切に飾る」輝：「やっぱり力になりますね、もっともっと頑張んなきゃと思います