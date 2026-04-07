【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は6日、パレスチナ自治区ガザからエジプトへの患者の医療搬送を当面中止すると明らかにした。ガザで活動していた契約職員1人が死亡したことを受けた措置だとしている。