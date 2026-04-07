クレーン事故が起きた現場＝７日午後６時５５分ごろ、川崎市川崎区７日午後４時２５分ごろ、川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所敷地内の作業現場で、「高さ４０メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下した」と１１９番通報があった。川崎臨港署によると、岸壁に設置された大型クレーンの解体作業をしていた男性５人が巻き込まれたとみられ、病院に搬送された４人のうち２人の死亡が確認された。１人は行方不明になっ